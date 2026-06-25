В России предложили ввести для школьников семейный отпуск

Предполагается, что семейный образовательный отпуск составит не более пяти учебных дней в год. По словам Чернышова, сейчас школьники могут пропускать занятия по уважительным причинам, но в правилах нет механизма, который помог бы семьям заранее согласовать краткосрочные семейные поездки и избежать спорных ситуаций из‑за посещаемости. Новая инициатива это меняет: родители заранее напишут заявление и предупредят руководство школы. Такие дни не будут считаться прогулами без уважительной причины. При этом ученику предстоит самостоятельно освоить пропущенный материал. Письмо с соответствующим предложением направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В России предложили ввести для школьников специальный семейный образовательный отпуск. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало 25 июня РИА Новости.

Предполагается, что семейный образовательный отпуск составит не более пяти учебных дней в год.

По словам Чернышова, сейчас школьники могут пропускать занятия по уважительным причинам, но в правилах нет механизма, который помог бы семьям заранее согласовать краткосрочные поездки и избежать спорных ситуаций из‑за посещаемости.

Новая инициатива это меняет: родители заранее напишут заявление и предупредят руководство школы. Такие дни не будут считаться прогулами без уважительной причины. При этом ученику предстоит самостоятельно освоить пропущенный материал.

Письмо с соответствующим предложением направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.