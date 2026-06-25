В России могут ввести льготное посещение бань во время отключения горячей воды

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой о предоставлении льгот на посещение общественных бань в период отключения горячего водоснабжения. Согласно его инициативе, региональные власти будут определять размер льгот и условия их предоставления. В качестве примера успешной практики депутат привел Омск, где льготами пользуются жители домов без централизованного горячего водоснабжения. Особое внимание парламентарий уделил тому факту, что во время отключения горячей воды обычные граждане фактически приравниваются к льготникам. Поэтому на этот период им также следует предоставить льготные условия. Для действующих льготников предлагается сделать посещение бань полностью бесплатным в период отключения горячей воды.

В России могут ввести льготное посещение бань во время отключения горячей воды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой о предоставлении льгот на посещение общественных бань в период отключения горячего водоснабжения.

Согласно его инициативе, региональные власти будут определять размер льгот и условия их предоставления. В качестве примера успешной практики депутат привел Омск, где льготами пользуются жители домов без централизованного горячего водоснабжения.

Особое внимание парламентарий уделил тому факту, что во время отключения горячей воды обычные граждане фактически приравниваются к льготникам. Поэтому на этот период им также следует предоставить льготные условия.

Для действующих льготников предлагается сделать посещение бань полностью бесплатным в период отключения горячей воды.