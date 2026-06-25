В Минобороны рассказали о ситуации в зоне спецоперации на 25 июня

За сутки российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, средства ПВО РФ сбили 17 управляемых авиабомб и 762 беспилотника самолетного типа. Также армия России освободила 127 зданий и уничтожила до 90 украинских военнослужащих в Константиновке в течение суток. ВС РФ, наступая на западном направлении, заняли девять опорных пунктов и 38 зданий в Красном Лимане. Уточняется, что ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1 585 военнослужащих.

В Минобороны рассказали о ситуации в зоне спецоперации на 25 июня. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

За сутки российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, средства ПВО РФ сбили 17 управляемых авиабомб и 762 беспилотника самолетного типа.

Также армия России освободила 127 зданий и уничтожила до 90 украинских военнослужащих в Константиновке в течение суток.

ВС РФ, наступая на западном направлении, заняли девять опорных пунктов и 38 зданий в Красном Лимане.

Уточняется, что ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1 585 военнослужащих.