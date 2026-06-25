В Лесопарке пройдет фестиваль исторической реконструкции «Стальная Рязань»
В рязанском Лесопарке 27 июня в 11:00 пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Отмечается, что жителей и гостей ждет погружение в атмосферу средневековья и активности для всей семьи. Можно будет посмотреть на зрелищные выступления в настоящих доспехах. Также участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа. А для желающих будут работать мастерские: Роспись гипсовых форм; Резьба по дереву; Плетение из лозы; Создание свечей из вощины; Покраска рельефов бронзой; Гончарное дело. На фестивале будет работать и фуд-корт с настоящей русской печкой на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.
В рязанском Лесопарке 27 июня в 11:00 пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Об этом сообщили на сайте администрации города.
Отмечается, что жителей и гостей ждет погружение в атмосферу средневековья и активности для всей семьи.
Можно будет посмотреть на зрелищные выступления в настоящих доспехах. Также участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа.
А для желающих будут работать мастерские:
- Роспись гипсовых форм;
- Резьба по дереву;
- Плетение из лозы;
- Создание свечей из вощины;
- Покраска рельефов бронзой;
- Гончарное дело.
На фестивале будет работать и фуд-корт с настоящей русской печкой на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.
С программой мероприятия можно ознакомиться на афише.