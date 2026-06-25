В Лесопарке пройдет фестиваль исторической реконструкции «Стальная Рязань»

В рязанском Лесопарке 27 июня в 11:00 пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Отмечается, что жителей и гостей ждет погружение в атмосферу средневековья и активности для всей семьи. Можно будет посмотреть на зрелищные выступления в настоящих доспехах. Также участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа. А для желающих будут работать мастерские: Роспись гипсовых форм; Резьба по дереву; Плетение из лозы; Создание свечей из вощины; Покраска рельефов бронзой; Гончарное дело. На фестивале будет работать и фуд-корт с настоящей русской печкой на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.

В рязанском Лесопарке 27 июня в 11:00 пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Отмечается, что жителей и гостей ждет погружение в атмосферу средневековья и активности для всей семьи.

Можно будет посмотреть на зрелищные выступления в настоящих доспехах. Также участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа.

А для желающих будут работать мастерские:

Роспись гипсовых форм;

Резьба по дереву;

Плетение из лозы;

Создание свечей из вощины;

Покраска рельефов бронзой;

Гончарное дело.

На фестивале будет работать и фуд-корт с настоящей русской печкой на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.

С программой мероприятия можно ознакомиться на афише.