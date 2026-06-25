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В Лесопарке пройдет фестиваль исторической реконструкции «Стальная Рязань»
В рязанском Лесопарке 27 июня в 11:00 пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Отмечается, что жителей и гостей ждет погружение в атмосферу средневековья и активности для всей семьи. Можно будет посмотреть на зрелищные выступления в настоящих доспехах. Также участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа. А для желающих будут работать мастерские: Роспись гипсовых форм; Резьба по дереву; Плетение из лозы; Создание свечей из вощины; Покраска рельефов бронзой; Гончарное дело. На фестивале будет работать и фуд-корт с настоящей русской печкой на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.

В рязанском Лесопарке 27 июня в 11:00 пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Отмечается, что жителей и гостей ждет погружение в атмосферу средневековья и активности для всей семьи.

Можно будет посмотреть на зрелищные выступления в настоящих доспехах. Также участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа.

А для желающих будут работать мастерские:

  • Роспись гипсовых форм;
  • Резьба по дереву;
  • Плетение из лозы;
  • Создание свечей из вощины;
  • Покраска рельефов бронзой;
  • Гончарное дело.

На фестивале будет работать и фуд-корт с настоящей русской печкой на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.

С программой мероприятия можно ознакомиться на афише.