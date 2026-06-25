В квартире 24-летнего рязанца нашли немецкий пистолет времен Великой Отечественной войны

По данным полиции, молодой человек прятал пистолет «Вальтер» в шкафу для одежды. Также у рязанца нашли 6 патронов калибра 9 миллиметров. Оружие и боеприпасы изъяли. Владельца задержали. Отмечается, что пистолет «Вальтер» и патроны несколько лет назад попали к рязанцу от умершего родственника, который получил его от предка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. Немецкое оружие было военным трофеем и передавалось по наследству. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

В квартире 24-летнего рязанца нашли немецкий пистолет времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, молодой человек прятал пистолет «Вальтер» в шкафу для одежды. Также у рязанца нашли 6 патронов калибра 9 миллиметров. Оружие и боеприпасы изъяли. Владельца задержали.

Отмечается, что пистолет «Вальтер» и патроны несколько лет назад попали к рязанцу от умершего родственника, который получил его от предка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. Немецкое оружие было военным трофеем и передавалось по наследству.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.