В Крыму начали распространяться фейки о необходимости покинуть полуостров

В Крыму зафиксировали массовое распространение ложных сообщений о необходимости покинуть полуостров и вывозе семей чиновников. Об этом сообщил в своих соцсетях советник главы республики Олег Крючков. По его словам, подобная информация активно распространяется в различных чатах, вызывая беспокойство среди местных жителей. Крючков отметил, что содержание этих сообщений является простым и незатейливым: утверждается, что чиновники вывезли свои семьи, и крымчанам следует последовать их примеру. Он призвал жителей региона быть внимательными и не поддаваться панике, а также удалять такие сообщения из чатов, особенно если они поступают от пользователей с названиями вроде «дочь офицера», «брат солдата с передовой» или «жена силовика».

В Крыму зафиксировали массовое распространение ложных сообщений о необходимости покинуть полуостров и вывозе семей чиновников. Об этом сообщил в своих соцсетях советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, подобная информация активно распространяется в различных чатах, вызывая беспокойство среди местных жителей.

Крючков отметил, что содержание этих сообщений является простым и незатейливым: утверждается, что чиновники вывезли свои семьи, и крымчанам следует последовать их примеру. Он призвал жителей региона быть внимательными и не поддаваться панике, а также удалять такие сообщения из чатов, особенно если они поступают от пользователей с названиями вроде «дочь офицера», «брат солдата с передовой» или «жена силовика».

Советник рекомендовал крымчанам доверять только официальным источникам информации и блокировать пользователей, распространяющих подобные слухи.