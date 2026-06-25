В деревне Борисовка Рязанской области начали строить модульный ФАП

В деревне Борисовка Александро-Невского района стартовало строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Новый ФАП должен обеспечить более доступную первичную медицинскую помощь для жителей деревни и близлежащих населенных пунктов. Сейчас подрядчики одновременно возводят каркас здания, готовят площадку под объект и прокладывают инженерные коммуникации. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.

В деревне Борисовка Александро-Невского района стартовало строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

Новый ФАП должен обеспечить более доступную первичную медицинскую помощь для жителей деревни и близлежащих населенных пунктов.

Сейчас подрядчики одновременно возводят каркас здания, готовят площадку под объект и прокладывают инженерные коммуникации.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.