Умер бывший председатель Совета Рязанского райпотребсоюза Илья Сафронов

В Рязанском области скончался Илья Максимович Сафронов, бывший председатель Совета Рязанского районного союза потребительских обществ, Заслуженный работник торговли РФ и почетный гражданин Рязанского округа. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации. Отмечается, что Илья Максимович посвятил более 50 лет своей жизни развитию потребительской кооперации. Он был удостоен высших государственных наград, включая орден Трудового Красного Знамени и медаль «За трудовую доблесть». Прощание с Ильей Максимовичем Сафроновым состоится 26 июня по следующему расписанию: в 9:00 — ул. Коммунальная, д.15а, в 10:15 — отпевание в церкви по адресу ул. 2-ая Прудная, д. 2/8, кладбище — Новогражданское в 11:30.

В Рязанском области скончался Илья Максимович Сафронов, бывший председатель Совета Рязанского районного союза потребительских обществ, Заслуженный работник торговли РФ и почетный гражданин Рязанского округа. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Отмечается, что Илья Максимович посвятил более 50 лет своей жизни развитию потребительской кооперации. Он продолжал активно работать до последних дней, курируя деятельность подведомственных организаций в сфере производства и торговли. В сообщении подчеркнули, что его труд стал основой для популярной хлебобулочной продукции под брендом «Лесок», известной среди жителей Рязанского округа и города Рязани.

Также Илья Максимович был удостоен высших государственных наград, включая орден Трудового Красного Знамени и медаль «За трудовую доблесть».

Прощание с Ильей Максимовичем Сафроновым состоится 26 июня по следующему расписанию: в 9:00 — ул. Коммунальная, д.15а, в 10:15 — отпевание в церкви по адресу ул. 2-ая Прудная, д. 2/8, кладбище — Новогражданское в 11:30.