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У жителя Рязанской области конфисковали автомобиль за пьяную езду
Скопинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Милославского округа, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как установил суд, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Несмотря на это, он вновь сел за руль после употребления алкоголя. Во время поездки по улицам районного центра водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Также его лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Скопинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Милославского округа, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Несмотря на это, он вновь сел за руль после употребления алкоголя. Во время поездки по улицам районного центра водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Также его лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали и обратили в собственность государства