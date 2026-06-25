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Священник на ПМЮФ заявил, что право женщины на аборт противоречит Конституции
На Петербургском международном юридическом форуме руководитель Секретариата Всемирного Русского Народного Собора священник Василий Лосев заявил, что право женщины на аборт по желанию якобы противоречит Конституции России. «Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм», — заявил Лосев.

На Петербургском международном юридическом форуме руководитель Секретариата Всемирного Русского Народного Собора священник Василий Лосев заявил, что право женщины на аборт по желанию якобы противоречит Конституции России. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Выступая на дискуссии о защите эмбриона и репродуктивных правах, Лосев назвал прерывание беременности убийством ребенка до рождения и высказался за переосмысление действующих норм законодательства.

«Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм», — заявил Лосев.

Фото: «Осторожно, новости».