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Стало известно о состоянии Никольского храма в Рязанской области
В селе Мотовилово Рязанской области осталось лишь несколько домов и полуразрушенный Никольский храм. Об этом пишут на сайте «Бренды России». Отмечается, что это место продолжает привлекать людей, интересующихся историей родного края. В настоящее время Никольский храм находится в аварийном состоянии. На сайте подчеркнули, что периодические субботники — недостаточная мера для сохранения этого здания. В источнике указывается на уникальность храма, как важного элемента традиций сельского храмового зодчества конца XIX — начала XX века.

В селе Мотовилово Рязанской области осталось лишь несколько домов и полуразрушенный Никольский храм. Об этом пишут на сайте «Бренды России».

Отмечается, что это место продолжает привлекать людей, интересующихся историей родного края.

В сообщении уточнили, что, согласно легенде, название села происходит от слова «мотовило», что указывает на древние ремесла, процветавшие здесь. В 1629 году помещики Измайловы обратились к архиепископу Антонию с просьбой о разрешении на строительство нового храма после разрушения старого татарами. Новый храм был освящен в честь Николая Чудотворца, что дало деревне второе имя — Никольское.

Также подчеркивается, что первая церковь была деревянной, но к 1891 году началось строительство каменного храма, который был освящен 30 октября 1911 года. В 1915 году в клировой ведомости указывалось, что храм был кирпичным и имел два престола. Однако после революции он подвергся разорению и долгие годы стоял заброшенным.

В настоящее время Никольский храм находится в аварийном состоянии. На сайте подчеркнули, что периодические субботники — недостаточная мера для сохранения этого здания. В источнике указывается на уникальность храма, как важного элемента традиций сельского храмового зодчества конца XIX — начала XX века.

Фото: Никольский храм — сайт.