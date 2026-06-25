Специалисты сообщили, что в июле в России подорожают автомобили

По оценкам дилеров, цены на гибриды, электромобили и некоторые машины по параллельному импорту могут вырасти на 2-8%. Причины — высокий спрос, изменения в правилах ввоза через страны ЕАЭС и рост издержек. Отмечается, что массового повышения цен по всему рынку не ожидается. По прогнозам участников рынка, продажи новых автомобилей в июле останутся на уровне 110-115 тыс. машин в месяц. Дилеры считают, что лето остается одним из наиболее выгодных периодов для покупки автомобиля до возможного осеннего роста цен и спроса.

Специалисты сообщили, что в июле в России подорожают автомобили. Об этом сообщает РБК.

По оценкам дилеров, цены на гибриды, электромобили и некоторые машины по параллельному импорту могут вырасти на 2-8%. Причины — высокий спрос, изменения в правилах ввоза через страны ЕАЭС и рост издержек.

Отмечается, что массового повышения цен по всему рынку не ожидается.

По прогнозам участников рынка, продажи новых автомобилей в июле останутся на уровне 110-115 тыс. машин в месяц.

Дилеры считают, что лето остается одним из наиболее выгодных периодов для покупки автомобиля до возможного осеннего роста цен и спроса.