Спасатели провели профилактические рейды по рязанским пляжам

Отмечается, что специалисты раздавали отдыхающим информационные материалы и проводили разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности. Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные и оборудованные места для купания. В этом летнем сезоне рязанцам доступны для купания Борковские карьеры №№ 1, 2, 3, река Старица и Ореховое озеро. Все пляжи соответствуют нормативам: на них установлены спасательные посты, медицинские пункты и необходимое санитарно-гигиеническое оборудование.

Рязанские спасатели провели профилактические рейды по городским пляжам. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что специалисты раздавали отдыхающим информационные материалы и проводили разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности. Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные и оборудованные места для купания.

В этом летнем сезоне рязанцам доступны для купания Борковские карьеры №№ 1, 2, 3, река Старица и Ореховое озеро. Все пляжи соответствуют нормативам: на них установлены спасательные посты, медицинские пункты и необходимое санитарно-гигиеническое оборудование.

В сообщении уточнили, что рейды по несанкционированным местам купания в областном центре будут проводиться на постоянной основе в течение всего летнего периода.