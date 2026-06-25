Соцсети: в Рязани грузовик наехал на пешехода
Об этом сообщили в соцсетях. Очевидцы уточнили, что инцидент произошел 24 июня у Дягилевского поста ГАИ. Водители опубликовали запись, на которой видно, как юноша переходит дорогу, по всей видимости, в неположенном месте. В последний момент он замечает несущийся на него грузовик с правой стороны и начинает бежать. Сам момент наезда на молодого человека не виден. Информации о состоянии пешехода пока нет.
В Рязани грузовик наехал на пешехода. Об этом сообщили в соцсетях.
Очевидцы уточнили, что инцидент произошел 24 июня у Дягилевского поста ГАИ.
Водители опубликовали запись, на которой видно, как юноша переходит дорогу, по всей видимости, в неположенном месте. В последний момент он замечает несущийся на него грузовик с правой стороны и начинает бежать.
Сам момент наезда на молодого человека не виден.
Информации о состоянии пешехода пока нет.