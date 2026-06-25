СК РФ призвал считать использование ИИ отягчающим фактором в преступлениях

Следственный комитет РФ предложил внести изменения в статью 63 УК, добавив к отягчающим обстоятельствам преступления, совершенные с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил советник главы СК РФ Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что целесообразно проработать вопрос о включении умышленного преступления с применением искусственного интеллекта в перечень отягчающих факторов, что позволит более эффективно бороться с преступностью, связанной с новыми технологиями.

Следственный комитет РФ предложил внести изменения в статью 63 УК, добавив к отягчающим обстоятельствам преступления, совершенные с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил советник главы СК РФ Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что целесообразно проработать вопрос о включении умышленного преступления с применением искусственного интеллекта в перечень отягчающих факторов, что позволит более эффективно бороться с преступностью, связанной с новыми технологиями.