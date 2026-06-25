Рязанского предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за заросшие поля

В Сасовском районе Рязанской области индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение земельного законодательства. В ходе внеплановой проверки, проведенной 24 февраля 2026 года, специалисты установили, что три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 441 гектар не используются по целевому назначению. Территории заросли сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о длительном отсутствии обработки земель.

В Сасовском районе Рязанской области индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение земельного законодательства. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора.

В ходе внеплановой проверки, проведенной 24 февраля 2026 года, специалисты установили, что три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 441 гектар не используются по целевому назначению. Территории заросли сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о длительном отсутствии обработки земель.

По итогам рассмотрения материалов 16 июня 2026 года предприниматель был признан виновным по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле ведомства.