Рязанские судебные приставы в июне выдворили 6 иностранцев

Так, за нарушение миграционного законодательства выдворены 5 граждан Узбекистана и 1 гражданка Кубы. Мигрантов доставили до пунктов пропуска через границу РФ и передали сотрудникам пограничной службы. До выдворения иностранцы находились в центре временного содержания регионального УМВД. Им теперь запрещено въезжать в Россию пять лет.

Рязанские судебные приставы в июне выдворили 6 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Так, за нарушение миграционного законодательства выдворены 5 граждан Узбекистана и 1 гражданка Кубы. Мигрантов доставили до пунктов пропуска через границу РФ и передали сотрудникам пограничной службы.

До выдворения иностранцы находились в центре временного содержания регионального УМВД.

Им теперь запрещено въезжать в Россию пять лет.

Фото: группа УФССП России по Рязанской области в «ВК».