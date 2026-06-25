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Рязанские онкологи спасли пациента с тремя злокачественными опухолями
По данным медучреждения, за несколько лет пациент столкнулся с тремя независимыми первичными злокачественными опухолями: гортани, пищевода и желудка. Отмечается, что это редкий клинический случай. Для борьбы с первыми двумя диагнозами (опухолями гортани и пищевода) выбрали радикальную лучевую терапию. Этот подход позволил избежать масштабных хирургических вмешательств, сохранив функции органов. Когда при плановом обследовании обнаружили рак желудка на ранней стадии, врачи решили провести резекцию (удаление части органа).

Рязанские онкологи спасли пациента с тремя злокачественными опухолями. Об этом 25 июня сообщили в соцсетях Областного клинического онкодиспансера.

По данным медучреждения, за несколько лет пациент столкнулся с тремя независимыми первичными злокачественными опухолями: гортани, пищевода и желудка. Отмечается, что это редкий клинический случай.

Для борьбы с первыми двумя диагнозами (опухолями гортани и пищевода) выбрали радикальную лучевую терапию. Этот подход позволил избежать масштабных хирургических вмешательств, сохранив функции органов.

Когда при плановом обследовании обнаружили рак желудка на ранней стадии, врачи решили провести резекцию (удаление части органа). Как объяснили в онкодиспансере, такое вмешательство не уступает более объемным операциям. Но позволяет частично сохранить функции желудка и значительно ускорить восстановление.

Фото: группа Областного клинического онкодиспансера в «ВК».