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Рязанская область заняла пятое место в ЦФО по наращиванию промпроизводства
В регионе на 37,1% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий, на 36,7% - бумаги и бумажных изделий, на 27,4% - мебели, на 21,7% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 12,8% - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 7,6% - ремонт и монтаж машин и оборудования. На 40% снизилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 37,7% - прочих готовых изделий, на 30,7% - металлургическое производство, на 26,1% - производство электрического оборудования.

По итогам пяти месяцев 2026 года Рязанская область заняла 5-е место в ЦФО и 22-е в стране по росту объемов промышленного производства по сравнению с годом ранее, с показателем 106%. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

В регионе на 37,1% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий, на 36,7% - бумаги и бумажных изделий, на 27,4% - мебели, на 21,7% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 12,8% - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 7,6% - ремонт и монтаж машин и оборудования.

На 40% снизилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 37,7% - прочих готовых изделий, на 30,7% - металлургическое производство, на 26,1% - производство электрического оборудования.