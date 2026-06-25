Рязанская область попала в топ регионов по безаварийному вождению

Рязанская область вошла в пятерку российских регионов с самой высокой долей водителей, имеющих максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По данным организации, с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ), дающий максимальную скидку на полис ОСАГО, получили 49,5% рязанских автомобилистов. Это один из лучших показателей в стране.

Рязанская область вошла в пятерку российских регионов с самой высокой долей водителей, имеющих максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

По данным организации, с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ), дающий максимальную скидку на полис ОСАГО, получили 49,5% рязанских автомобилистов. Это один из лучших показателей в стране.

Выше доля безаварийных водителей оказалась только в Москве (52,8%), Санкт-Петербурге (51,3%), Пермском крае (49,9%) и Московской области (49,6%). Средний показатель по России составил 42,9%.

За год число водителей с максимальной скидкой в Рязанской области выросло на 5,6 процентного пункта. Как отметили в РСА, такую скидку получают автомобилисты, которые в течение десяти лет не становились виновниками ДТП.