Рязанская молочная продукция попала в список фальсификата

Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило признаки фальсификации в ряде образцов молочной продукции. Среди производителей, чья продукция вызвала вопросы у специалистов, оказались и предприятия из Рязанской области. Как сообщили в ведомстве, в первом квартале 2026 года специалисты исследовали 838 проб молочной продукции, отобранных в магазинах, школах, детских садах и на предприятиях. Почти 5% образцов не соответствовали микробиологическим нормам, а в 3,2% случаев эксперты обнаружили признаки фальсификации.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило признаки фальсификации в ряде образцов молочной продукции. Среди производителей, чья продукция вызвала вопросы у специалистов, оказались и предприятия из Рязанской области.

Как сообщили в ведомстве, в первом квартале 2026 года специалисты исследовали 838 проб молочной продукции, отобранных в магазинах, школах, детских садах и на предприятиях. Почти 5% образцов не соответствовали микробиологическим нормам, а в 3,2% случаев эксперты обнаружили признаки фальсификации.

Всего в 12 пробах сливочного масла, творога и мороженого нашли растительные жиры, которых не должно быть в составе такой продукции. По данным Роспотребнадзора, фальсификат поставляли производители из нескольких регионов России, включая Рязанскую область.

По итогам проверок из оборота изъяли 78 килограммов некачественной молочной продукции.

При этом в ведомстве не уточнили, какие именно предприятия допустили нарушения.