Рязанка заплатила 120 тыс рублей штрафа за фиктивную регистрацию 11 иностранцев

Известно, что Г. зарегистрировала 11 иностранцев в принадлежащей ей комнате, предупредив их о том, что они не будут проживать по данному адресу. Отмечается, что эти действия лишили Управление по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области возможности контролировать соблюдение миграционных правил и передвижение указанных граждан на территории страны. В судебном заседании Г. полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

В Московском райсуде гражданку Г., 1973 года рождения, признали виновной в совершении трех эпизодов фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в России, что нарушает статью 322.3 УК РФ.

В пресс-службе суда уточнили, что ранее девушка не имела судимостей и не работала.

Известно, что Г. зарегистрировала 11 иностранцев в принадлежащей ей комнате, предупредив их о том, что они не будут проживать по данному адресу. Отмечается, что эти действия лишили Управление по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области возможности контролировать соблюдение миграционных правил и передвижение указанных граждан на территории страны.

В судебном заседании Г. полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.