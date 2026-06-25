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Рязанка похитила у брянской пенсионерки почти 400 тысяч рублей
46-летняя жительница Рязанской области стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве после визита к пожилой женщине в Брянске. По данным полиции, 87-летняя жительница Советского района впустила в квартиру незнакомку, представившуюся медицинским работником. Гостья убедила пенсионерку приобрести БАДы, якобы способные избавить от различных заболеваний. После ухода «медработника» пенсионерка обнаружила пропажу 390 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастна 46-летняя жительница Рязанской области, ранее уже судимая за аналогичное преступление.

46-летняя жительница Рязанской области стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве после визита к пожилой женщине в Брянске. Об этом сообщили в УМВД России по Брянской области.

По данным полиции, 87-летняя жительница Советского района впустила в квартиру незнакомку, представившуюся медицинским работником. Гостья убедила пенсионерку приобрести БАДы, якобы способные избавить от различных заболеваний. Когда хозяйка квартиры доставала деньги из сумки со сбережениями, злоумышленница заметила, где хранятся средства.

После ухода «медработника» пенсионерка обнаружила пропажу 390 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастна 46-летняя жительница Рязанской области, ранее уже судимая за аналогичное преступление. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

Во время следствия обвиняемая вернула потерпевшей 240 тысяч рублей. Оставшуюся часть ущерба она обязалась возместить в ближайшее время.

Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.