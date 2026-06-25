Рязанец завоевал бронзу на чемпионате России по воздухоплавательному спорту

Рязанец Марк Стенин завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Соревнования проходили с 11 по 20 июня в Великих Луках, где в небе состоялись пять спортивных полетов, в которых участвовали более 40 аэростатов. Помимо индивидуальных зачетов, были также командные соревнования, в результате которых рязанская команда заняла третье место. Еще одна представительница региона, Марина Маврина, также показала хороший результат, завоевав бронзу в кубке княгини Ольги. В июле пилоты отправятся в Пермский край для участия в следующих соревнованиях, а с 3 по 10 августа в Рязани пройдет фестиваль «Небо России», который соберет любителей воздухоплавательного спорта.

Рязанец Марк Стенин завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили с 11 по 20 июня в Великих Луках, где в небе состоялись пять спортивных полетов, в которых участвовали более 40 аэростатов.

Помимо индивидуальных зачетов, были также командные соревнования, в результате которых рязанская команда заняла третье место. Еще одна представительница региона, Марина Маврина, также показала хороший результат, завоевав бронзу в кубке княгини Ольги.

В июле пилоты отправятся в Пермский край для участия в следующих соревнованиях, а с 3 по 10 августа в Рязани пройдет фестиваль «Небо России», который соберет любителей воздухоплавательного спорта.