Рязанцы пожаловались на состояние Лыбедского бульвара

Фото прислали читатели РЗН. Инфо 25 июня. На территории Лыбедского бульвара между Мюнстерской площадью, где зимой располагался ледовый каток, и улицей Ленина не работает туалет. Кроме того, там сломанные качели.