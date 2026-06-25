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Рязанцы пожаловались на состояние Лыбедского бульвара
Фото прислали читатели РЗН. Инфо 25 июня. На территории Лыбедского бульвара между Мюнстерской площадью, где зимой располагался ледовый каток, и улицей Ленина не работает туалет. Кроме того, там сломанные качели.

Рязанцы пожаловались на состояние Лыбедского бульвара. Фото прислали читатели РЗН. Инфо 25 июня.

На территории Лыбедского бульвара между Мюнстерской площадью, где зимой располагался ледовый каток, и улицей Ленина не работает туалет.

Кроме того, там сломанные качели.