Рязанцы пожаловались на опасное вождение водителя маршрутки

Отмечается, что речь идет о водителе маршрутки № 41. По словам пассажирки, он двигался на высокой скорости, из-за чего люди «летали» по салону. «Испытанием оказалось и выйти из маршрутки: людей высаживали вне остановок, иногда прямо на светофорах. Тем, кто хотел зайти в маршрутку, тоже приходилось постараться успеть попасть в транспорт до того, как водитель нажмет на газ», — рассказала рязанка. Помимо этого, как уточнила пассажирка, водитель несколько раз начинал движение с незакрытой задней дверью.

Рязанцы пожаловались на опасное вождение водителя маршрутки. Пост об этом 25 июня опубликован в соцсетях.

Отмечается, что речь идет о водителе маршрутки № 41. По словам пассажирки, он двигался на высокой скорости, из-за чего люди «летали» по салону.

«Испытанием оказалось и выйти из маршрутки: людей высаживали вне остановок, иногда прямо на светофорах. Тем, кто хотел зайти в маршрутку, тоже приходилось постараться успеть попасть в транспорт до того, как водитель нажмет на газ», — рассказала рязанка.

Помимо этого, как уточнила пассажирка, водитель несколько раз начинал движение с незакрытой задней дверью.