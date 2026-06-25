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Рязанцы останутся без воды до утра 26-го июня
Холодную воду отключат c 21:00 25 июня до 8:00 26 июня по адресам: проезд Яблочкова 5 (территория бывшего лампового завода с корпусами, буквами и литерами), 8 г (АвтоШина62), 17 (тц Клевер); Радиозаводская 35 (Управление Рязанского троллейбуса). Также до 20:00 25 июня воды не будет на улице: Белякова 20, 32а (ТЦ «Сорока»).

Рязанцы останутся без холодной воды до утра 26-го июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурс отключат c 21:00 25 июня до 8:00 26 июня по адресам:

  • проезд Яблочкова 5 (территория бывшего лампового завода с корпусами, буквами и литерами), 8 г (АвтоШина62), 17 (тц Клевер);
  • Радиозаводская 35 (Управление Рязанского троллейбуса).

Также до 20:00 25 июня воды не будет на улице:

  • Белякова 20, 32а (ТЦ «Сорока»).