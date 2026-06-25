Рязанцы останутся без воды до утра 26-го июня

Холодную воду отключат c 21:00 25 июня до 8:00 26 июня по адресам: проезд Яблочкова 5 (территория бывшего лампового завода с корпусами, буквами и литерами), 8 г (АвтоШина62), 17 (тц Клевер); Радиозаводская 35 (Управление Рязанского троллейбуса). Также до 20:00 25 июня воды не будет на улице: Белякова 20, 32а (ТЦ «Сорока»).