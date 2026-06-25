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Россияне стали чаще использовать наличные деньги
Россияне в 2025 году стали чаще пользоваться наличными при расчетах и хранении сбережений. Об этом говорится в исследовании Банка России, опубликованном 23 июня. Согласно данным опроса, 27% россиян предпочитают наличные для повседневных покупок. Это на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом 48% респондентов заявили, что не готовы полностью отказаться от наличных денег. Доля тех, кто расплачивается исключительно наличными, снизилась до 6%, однако одновременно уменьшилось и число полностью безналичных пользователей — с 10% до 5%. Большинство участников опроса (89%) сообщили, что носят с собой более 300 рублей наличными.

Россияне в 2025 году стали чаще пользоваться наличными при расчетах и хранении сбережений. Об этом говорится в исследовании Банка России, опубликованном 23 июня.

Согласно данным опроса, 27% россиян предпочитают наличные для повседневных покупок. Это на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом 48% респондентов заявили, что не готовы полностью отказаться от наличных денег.

Доля тех, кто расплачивается исключительно наличными, снизилась до 6%, однако одновременно уменьшилось и число полностью безналичных пользователей — с 10% до 5%. Большинство участников опроса (89%) сообщили, что носят с собой более 300 рублей наличными.

Также вырос интерес к хранению денег в наличной форме: доля таких россиян увеличилась с 32% до 36%. Для сравнения, банковские вклады выбрали 39% опрошенных, дебетовые карты — 31%.

В Банке России отмечают, что даже сторонники безналичных расчетов продолжают иметь при себе наличные. Основными инструментами оплаты остаются банковские карты (79%), а также переводы через Систему быстрых платежей (38%) и мобильные банки (36%).

В среднем сумма одной покупки за наличные в 2025 году составила 1999 рублей и продолжает постепенно расти.