Россиян предупредили о схеме мошенников с целевыми направлениями

Отмечается, что мошенники обещают абитуриентам бесплатное обучение по целевому направлению с гарантированным трудоустройством и стипендией. Одним из условий является заполнение анкеты на поддельном сайте. Аферисты просят ввести паспортные данные, СНИЛС и номер телефона, а затем код подтверждения из СМС.