Россиян предупредили о схеме мошенников с целевыми направлениями
Отмечается, что мошенники обещают абитуриентам бесплатное обучение по целевому направлению с гарантированным трудоустройством и стипендией. Одним из условий является заполнение анкеты на поддельном сайте. Аферисты просят ввести паспортные данные, СНИЛС и номер телефона, а затем код подтверждения из СМС.
Россиян предупредили о схеме мошенников с целевыми направлениями. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.
Отмечается, что мошенники обещают абитуриентам бесплатное обучение по целевому направлению с гарантированным трудоустройством и стипендией.
Одним из условий является заполнение анкеты на поддельном сайте. Аферисты просят ввести паспортные данные, СНИЛС и номер телефона, а затем код подтверждения из СМС.