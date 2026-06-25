Россиян предупредили о схеме мошенничества с доплатой за туры

В России в разгар туристического сезона зафиксировали мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники требуют от туристов доплату за уже приобретенные туры. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), преступники связываются с организованными туристами, утверждая, что стоимость тура возросла из-за «подорожания» отелей или билетов. Отмечается, что обычно такие звонки происходят за день-два до вылета, и мошенники оказывают давление на жертв, требуя быстрого принятия решения. Для «доплаты» туристов направляют по фишинговым ссылкам, что может привести к потере денег и утечке платежных данных.

В России в разгар туристического сезона зафиксировали мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники требуют от туристов доплату за уже приобретенные туры. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), преступники связываются с организованными туристами, утверждая, что стоимость тура возросла из-за «подорожания» отелей или билетов.

Отмечается, что обычно такие звонки происходят за день-два до вылета, и мошенники оказывают давление на жертв, требуя быстрого принятия решения. Для «доплаты» туристов направляют по фишинговым ссылкам, что может привести к потере денег и утечке платежных данных.

АТОР призывает туристов быть осторожными и не доверять звонкам от незнакомцев. Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на незащищенных страницах. В случае получения таких запросов следует обращаться к менеджеру турагентства или проверять информацию на официальном сайте туроператора. Ассоциация также напоминает, что все изменения, касающиеся организации поездки, должны быть оформлены в документах до проведения оплаты.