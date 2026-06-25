РИА Новости: «АвтоВАЗ» хочет зарегистрировать семь товарных знаков в России

Новые товарные знаки называются Tezis, Tenor, Poema, Onegin, Elegia, Bagira и Arteus. Под этими брендами автопроизводитель намерен продавать автомобили, а также запасные части и аксессуары к машинам. Заявки поданы в июне.