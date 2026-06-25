Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 24878 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также выявлено более 20 нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за сутки в регионе выявили 24878 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Также выявлено более 20 нарушений со стороны водителей мототранспорта.