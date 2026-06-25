Опубликован прогноз погоды на 26 июня в Рязанской области
В пятницу, 26 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днём поднимется до +19, +24°С.
Опубликован прогноз погоды на 26 июня в Рязанской области. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.
В пятницу, 26 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, северный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днём поднимется до +19, +24°С.