Около 300 беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 25 июня

В ночь на 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Около 300 беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 25 июня. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.