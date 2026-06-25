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На Земле началась магнитная буря
Отмечается, что на Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Она началась около трех часов назад. По данным ученых, причиной явления стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры.

На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщило 25 июня ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что на Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Она началась около трех часов назад.

По данным ученых, причиной явления стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры.