На Земле началась магнитная буря
Отмечается, что на Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Она началась около трех часов назад. По данным ученых, причиной явления стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры.
На Земле началась магнитная буря. Об этом
Отмечается, что на Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Она началась около трех часов назад.
По данным ученых, причиной явления стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры.