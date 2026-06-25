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На парковке ТРЦ «Марко Молл» представят более 150 ретро-автомобилей
Ежегодный фестиваль ретро‑автомобилей «Машина времени» пройдет 4 июля. Начало — в 12:00. Гостей ждёт масштабная экспозиция — более 150 уникальных машин из разных уголков России и ближнего зарубежья. Возрастное ограничение — 0+.

На парковке ТРЦ «Марко Молл» у входа № 2 представят более 150 ретро-автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Ежегодный фестиваль ретро‑автомобилей «Машина времени» пройдет 4 июля. Начало — в 12:00. Гостей ждёт масштабная экспозиция — более 150 уникальных машин из разных уголков России и ближнего зарубежья.

В программе — легендарные автомобили советской эпохи, винтажные модели из Европы и культовые американские авто. Экспозиция позволит проследить эволюцию автопрома: от лаконичных машин 1930-1940‑х годов с круглыми фарами и вертикальной решеткой радиатора до ярких представителей 1950-х с характерными «плавниками» на задних крыльях. Среди экспонатов — знаковые модели, ставшие символами советской эпохи: «Победа», «горбатый» «Запорожец».

Организатор фестиваля — клуб Retro Car Ryazan. Он основан в 2011 году небольшой группой единомышленников всего с двумя машинами — и с тех пор вырос в крупное сообщество, сохраняющее и восстанавливающее автомобильную историю разных поколений. Сегодня Retro Car Ryazan организует ежегодные ретро‑выставки, проводит благотворительные автомобильные ралли, а также встречи с другими клубами для обмена опытом.

Тринадцатый фестиваль «Машина времени» в «Марко Молл» — это и насыщенная программа: награждение участников в номинациях, традиционный ретро‑пикник, выступление кавер-группы «Неон» с шлягерами, возможность не просто рассмотреть легенды шоссе в деталях, но и запечатлеть автоэпоху, сфотографировавшись с экспонатами. А также заглянуть под капот, сравнить устройство моторов разных десятилетий, узнать, как работали карбюраторы, и почему в старых машинах не было привычных сегодня электронных систем.

Отмечается, что за каждым кузовом «Машины времени» — труд реставраторов. Восстановление ретро‑автомобиля нередко длится годами: энтузиасты ищут запчасти по всему миру, заказывают копии утраченных элементов и подбирают аутентичные материалы — вплоть до точного оттенка кожзама и шрифта на приборной панели. И после сотен часов работы возвращают авто к жизни.

Вход свободный.

Возрастное ограничение — 0+.