Энергетики «Рязаньэнерго» повысят надежность электроснабжения Касимовского округа

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приступили к ремонтным работам на подстанции 110 кВ в Касимовском округе Рязанской области: выполнили капитальный ремонт четырех разъединителей 110 кВ и пяти разъединителей 35 кВ, а также трех выключателей 35 кВ и выключателя 110 кВ; отремонтировали три выключателя 35 кВ и выключатель 110 кВ; заменили 36 опорных стержневых изоляторов 10 кВ; отремонтировали трансформаторы тока 110 кВ.

Энергетики «Рязаньэнерго» повысят надежность электроснабжения Касимовского округа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приступили к ремонтным работам на подстанции 110 кВ в Касимовском округе Рязанской области:

выполнили капитальный ремонт четырех разъединителей 110 кВ и пяти разъединителей 35 кВ, а также трех выключателей 35 кВ и выключателя 110 кВ;

отремонтировали три выключателя 35 кВ и выключатель 110 кВ;

заменили 36 опорных стержневых изоляторов 10 кВ;

отремонтировали трансформаторы тока 110 кВ.

До конца августа планируется завершить ремонт еще одного линейного разъединителя и трех высокочастотных заградителей 110 кВ, двух выключателей 35 кВ. Кроме того, предусмотрена ревизия обогрева приводов оборудования 35 кВ и 110 кВ.

Как отметили в компании, мероприятия по техническому обслуживанию питающего центра повысят надежность электроснабжения 19 населенных пунктов Касимовского округа, а также промышленных и социальных объектов Касимова.