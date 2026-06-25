Долю начальной военной подготовки в школах увеличат до 50% учебного времени

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), пишет «ТАСС». С 1 сентября 2026 года объем учебного времени, отводимого на эти темы, вырастет с 20% до 50%. По словам министра, в программу входят, в том числе, изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), пишет «ТАСС».

С 1 сентября 2026 года объем учебного времени, отводимого на эти темы, вырастет с 20% до 50%.

По словам министра, в программу входят, в том числе, изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.

Кравцов отметил, что особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и подготовке молодежи. В рамках ОБЗР для учеников 6-11-х классов уже введен соответствующий курс.

Также со следующего учебного года в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него отобраны 83 героя, включая участников специальной военной операции, о которых планируется подготовка документальных материалов.