Для самозанятых введут новый лимит сотрудничества с одной компанией

С 1 октября 2026 года для самозанятых и ИП вводится ограничение. Они смогут сотрудничать с одной компанией не более 60 часов в месяц. Контроль за соблюдением нормы будет осуществляться через цифровые платформы, которые обязаны отслеживать объем выполненной работы. Если лимит будет исчерпан, система не позволит принять новые задания от того же заказчика. Власти рассчитывают, что нововведение направлено на борьбу с практикой, при которой работодатели переводят штатных сотрудников в статус самозанятых, фактически сохраняя прежний график и характер трудовых отношений.

Для самозанятых введут новый лимит сотрудничества с одной компанией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С 1 октября 2026 года для самозанятых и ИП вводится ограничение. Они смогут сотрудничать с одной компанией не более 60 часов в месяц.

Контроль за соблюдением нормы будет осуществляться через цифровые платформы, которые обязаны отслеживать объем выполненной работы. Если лимит будет исчерпан, система не позволит принять новые задания от того же заказчика.

Власти рассчитывают, что нововведение направлено на борьбу с практикой, при которой работодатели переводят штатных сотрудников в статус самозанятых, фактически сохраняя прежний график и характер трудовых отношений.