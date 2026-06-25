ЦБ вновь повысил курс доллара

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 26 июня. Согласно данным регулятора, курс доллара вырос на 86 копеек и составил 75,63 рубля. Евро подорожал на 58 копеек — до 85,77 рубля. Курс китайского юаня также увеличился на 7 копеек и достиг 11 рублей.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 26 июня.

Согласно данным регулятора, курс доллара вырос на 86 копеек и составил 75,63 рубля. Евро подорожал на 58 копеек — до 85,77 рубля. Курс китайского юаня также увеличился на 7 копеек и достиг 11 рублей.

Официальные курсы Банка России используют при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.