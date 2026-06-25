Более 200 студентов РГАТУ приступят к работе в АПК

В 2026 году 204 студента Рязанского ГАТУ в составе студенческих специализированных отрядов направятся на помощь предприятиям агропромышленного комплекса региона. Молодые бойцы будут работать на 26 предприятиях из 13 муниципальных образований Рязанской области, получая бесценный практический опыт и внося вклад в развитие сельского хозяйства.

В 2026 году 204 студента Рязанского ГАТУ в составе студенческих специализированных отрядов направятся на помощь предприятиям агропромышленного комплекса региона.

Молодые бойцы будут работать на 26 предприятиях из 13 муниципальных образований Рязанской области, получая бесценный практический опыт и внося вклад в развитие сельского хозяйства.

Врио ректора РГАТУ Елена Правдина подчеркнула важность движения студенческих отрядов для подготовки кадров: «Работа в студенческих отрядах — это уникальная возможность для наших студентов не просто применить теоретические знания на практике, но и почувствовать себя частью большого и важного дела — обеспечения продовольственной безопасности региона. Мы гордимся тем, что с каждым годом всё больше ребят после окончания университета возвращаются на малую родину и приходят работать на предприятия, где они проходили практику в составе отрядов».

Бойцы отрядов задействованы в полном цикле работ: выходят в поля на посевную и уборочную, заготавливают сено и сенаж, ремонтируют и обслуживают технику. Ребята помогают с уходом за животными, проводят ветеринарные обработки и вакцинацию, а также обеспечивают бесперебойную логистику и ремонт транспортных средств, выполняют работы в энергетической и экономической сферах.

Движение студенческих специализированных отрядов в РГАТУ — это важный этап профессионального становления, который закладывает фундамент для будущей успешной карьеры в АПК страны.