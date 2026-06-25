Baza: кишечную палочку нашли в протеиновых десертах Bombbar

По данным СМИ, в мороженом Bombbar помимо кишечной палочки впятеро превышен уровень микроорганизмов, есть незаявленные растительные жиры и ДНК растений. Белка меньше обещанного: 7 граммов вместо 8,3. А в молочных коктейлях бренда есть синтетические подсластители. Помимо этого, нарушения нашли в мороженом O! Life — там микроорганизмы больше нормы, в молочных коктейлях Neo — незаявленные подсластители, а у Let’s GO — недостоверные данные о витаминах и минералах.

Кишечную палочку нашли в протеиновых десертах Bombbar. Об этом сообщает Baza.

По данным СМИ, в мороженом Bombbar помимо кишечной палочки впятеро превышен уровень микроорганизмов, есть незаявленные растительные жиры и ДНК растений. Белка меньше обещанного: 7 граммов вместо 8,3. А в молочных коктейлях бренда есть синтетические подсластители.

Помимо этого, нарушения нашли в мороженом O! Life — там микроорганизмы больше нормы, в молочных коктейлях Neo — незаявленные подсластители, а у Let’s GO — недостоверные данные о витаминах и минералах.