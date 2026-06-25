Администрацию Чучковского округа через суд обязали установить освещение

Прокуратура после обращения местного жителя провела проверку в поселке Авангард Чучковского округа. Выяснилось, что на улицах Новой и Садовой нет освещения. Прокурор обратился с иском в Шиловский районный суд. Заявленные требования удовлетворены. Администрацию округа обязали установить стационарное освещение.

Администрацию Чучковского округа через суд обязали установить освещение на двух улицах. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Надзорное ведомство после обращения местного жителя провело проверку в поселке Авангард Чучковского округа. Выяснилось, что на улицах Новой и Садовой нет освещения.

Прокурор обратился с иском в Шиловский районный суд. Заявленные требования удовлетворены.

Администрацию округа обязали установить стационарное освещение.