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Администрацию Чучковского округа через суд обязали установить освещение
Прокуратура после обращения местного жителя провела проверку в поселке Авангард Чучковского округа. Выяснилось, что на улицах Новой и Садовой нет освещения. Прокурор обратился с иском в Шиловский районный суд. Заявленные требования удовлетворены. Администрацию округа обязали установить стационарное освещение.

Администрацию Чучковского округа через суд обязали установить освещение на двух улицах. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Надзорное ведомство после обращения местного жителя провело проверку в поселке Авангард Чучковского округа. Выяснилось, что на улицах Новой и Садовой нет освещения.

Прокурор обратился с иском в Шиловский районный суд. Заявленные требования удовлетворены.

Администрацию округа обязали установить стационарное освещение.