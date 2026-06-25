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А что в кино? «Распаковка», «Малыш-каратист» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейный приключенческий фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» (Россия). Одиннадцатилетняя Злата, у которой отец конфисковал игровые устройства за непослушание, загадывает желание играть без ограничений и наутро оказывается внутри игры, но, столкнувшись с трудностями, понимает, что вернуться домой совсем не просто.

Комедия «Распаковка» (Россия). Популярный блогер Влад выставляет себя на торги ради привлечения внимания к концерту, но лот достаётся сыну богатого бизнесмена, и теперь Влад обязан развлекать его целую неделю, а все попытки разорвать контракт приводят к новым испытаниям.

Семейная спортивная драма «Малыш-каратист» (Россия). Двенадцатилетний Саша, оставшись у тёти в Пятигорске и столкнувшись с травлей в школе, после пропажи родителей-врачей во время наводнения находит опору в карате, где строгий сэнсэй и его дочь помогают ему преодолеть страх и обрести внутреннюю силу.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».