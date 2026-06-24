Жителю Рязанской области вынесли приговор за кражу и хранение наркотиков

Установлено, что в марте 2025 года 38-летний мужчина обнаружил тайник с синтетическим наркотическим средством. Запрещенное вещество весом более одного грамма он незаконно хранил с целью личного потребления. Преступную деятельность пресекли полицейские. Кроме того, мужчина с телефона знакомого перевел 13 тысяч рублей на свой банковский счет. Касимовский райсуд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года.

Жителю Касимовского округа вынесли приговор за кражу и хранение наркотиков. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в марте 2025 года 38-летний мужчина обнаружил тайник с синтетическим наркотическим средством. Запрещенное вещество весом более одного грамма он незаконно хранил с целью личного потребления. Преступную деятельность пресекли полицейские.

Кроме того, мужчина с телефона знакомого перевел 13 тысяч рублей на свой банковский счет.

На злоумышленника заводили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта), пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с неправомерным доступом к банковской информации).

Касимовский райсуд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.