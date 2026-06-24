Жителя Сараев будут судить за дропперство

По данным полиции, 20-летний житель села Кривское Сараевского округа предоставил позвонившим ему мошенникам свои банковские реквизиты для транзитного перевода денег, которые он должен был сразу перевести третьим лицам. Он получил на счет 80 тысяч рублей, 5 из которых оставил себе, а остальные перевел дальше. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Жителя Сараев будут судить за дропперство. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным полиции, 20-летний житель села Кривское Сараевского округа предоставил позвонившим ему мошенникам свои банковские реквизиты для транзитного перевода денег, которые он должен был сразу перевести третьим лицам. Он получил на счет 80 тысяч рублей, 5 из которых оставил себе, а остальные перевел дальше.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.