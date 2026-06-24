Жительнице Рязанской области ограничили подачу газа за долги

Отмечается, что жительница частного дома в Рыбновском округе не оплачивала в полном размере потребленный газ и не заявляла показания счётчика с сентября 2025 года. Задолженность составила более 60 тыс. рублей. Женщина игнорировала уведомления газовиков о задолженности, не пускала сотрудников на территорию домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа, поэтому специалисты пошли на крайние меры — ограничение на сетях ГРО с привлечением техники.

Жительнице Рязанской области ограничили подачу газа за долги. Об этом сообщает пресс-служба компаний ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Отмечается, что жительница частного дома в Рыбновском округе не оплачивала в полном размере потребленный газ и не заявляла показания счётчика с сентября 2025 года. Задолженность составила более 60 тыс. рублей.

Женщина игнорировала уведомления газовиков о задолженности, не пускала сотрудников на территорию домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа, поэтому специалисты пошли на крайние меры — ограничение на сетях ГРО с привлечением техники.

Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домовладении, потребителю помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению, что значительно увеличивает расходы.

Согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься ежемесячно. Поставщик газа настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и АО «Газпром газораспределение Рязанская область».