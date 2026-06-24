В Скопине установят 2,5-метровый квасник

В Скопине появится новый арт-объект — квасник высотой 2,5 метра, который станет символом местного гончарного промысла. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор ООО «Промтехнология» и почетный гражданин города Юрий Суслин. Арт-объект установят на территории общественного пространства «Гончарная сказка». По словам автора проекта, изготовление объекта займет около двух недель. Сам сосуд будет высотой 1,85 метра, а общая высота композиции составит около 2,5 метра.

В Скопине появится новый арт-объект — квасник высотой 2,5 метра, который станет символом местного гончарного промысла. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор ООО «Промтехнология» и почетный гражданин города Юрий Суслин.

Арт-объект установят на территории общественного пространства «Гончарная сказка», которое благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Квасник станет подарком городу от Юрия Суслина.

По словам автора проекта, изготовление объекта займет около двух недель. Сам сосуд будет высотой 1,85 метра, а общая высота композиции составит около 2,5 метра.

Квасник представляет собой традиционный сосуд для напитков с внутренним отверстием, куда раньше помещали лед для охлаждения жидкости. Арт-объект создают под контролем специалистов по скопинской керамике. Его каркас изготовят из металла, корпус — из пластика. Композицию украсят фигура птицы скопы и гончара.

«Этот квасник — лицо скопинского гончарного промысла», — отметил Суслин.