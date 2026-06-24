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В систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с диабетом
Также в систему ОМС добавлен дистанционный мониторинг состояния людей с артериальной гипертензией. Отмечается, что это нововведение позволит пациентам постоянно контролировать ключевые показатели здоровья, своевременно получать рекомендации от лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. Кроме того, расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, беременных и по вопросам грудного вскармливания, что поможет людям лучше понимать свое состояние и управлять своим здоровьем.

Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включен в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илью Баланина.

По его словам, также в систему ОМС добавлен дистанционный мониторинг состояния людей с артериальной гипертензией. Отмечается, что это нововведение позволит пациентам постоянно контролировать ключевые показатели здоровья, своевременно получать рекомендации от лечащего врача и предотвращать развитие осложнений.

Кроме того, расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, беременных и по вопросам грудного вскармливания, что поможет людям лучше понимать свое состояние и управлять своим здоровьем.