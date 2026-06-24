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В Шиловском районе выявили нарушения при использовании пестицидов
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения при информировании населения о применении пестицидов и агрохимикатов в Шиловском районе. Проверку провели после обращения местного жителя. Специалисты установили, что уведомления о предстоящей обработке сельхозугодий размещали в официальной группе администрации Санского сельского поселения во «ВКонтакте» и на информационных стендах. Однако в сообщениях не было обязательных сведений о рекомендуемых сроках изоляции пчел и дозировках используемых препаратов.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения при информировании населения о применении пестицидов и агрохимикатов в Шиловском районе. Проверку провели после обращения местного жителя.

Специалисты установили, что уведомления о предстоящей обработке сельхозугодий размещали в официальной группе администрации Санского сельского поселения во «ВКонтакте» и на информационных стендах. Однако в сообщениях не было обязательных сведений о рекомендуемых сроках изоляции пчел и дозировках используемых препаратов.

Кроме того, юрлицо не внесло информацию о планируемых обработках в федеральную государственную информационную систему «Сатурн», предназначенную для учета применения пестицидов и агрохимикатов.

По итогам проверки организации объявили предостережение и рекомендовали принять меры для соблюдения законодательства.